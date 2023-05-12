У Петербурзі створили загін по боротьбі з дронами: снайпери на дахах і патрулі

У поліції російського Петербурга з'явився підрозділ по боротьбі з дронами, який відповідає за "безпеку в повітрі" під час масових заходів.

Джерело: російський РБК із посиланням на пресслужбу поліції

Деталі: У поліції повідомляють, що у групи входять мобільні патрулі, які затримуватимуть операторів дронів, стрільці зі снайперськими гвинтівками і карабінами, а також технічні групи, що придушуватимуть дрони спецобладнаням.

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Як зазначають поліцейські, до складу нового підрозділу насамперед приймалися співробітники поліції, які побували у відрядженнях на окупованих після 24 лютого територіях України.

Підрозділ розпочав свою роботу 9 травня. Пресслужба поліції стверджує, що на дахах будівель у центрі міста розташовувалися 5 снайперських пар і 2 групи з противодронними електромагнітними рушницями. Було задіяно кілька наземних постів. Мобільні наряди також патрулювали вулиці.

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