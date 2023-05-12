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У Петербурзі створили загін по боротьбі з дронами: снайпери на дахах і патрулі

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 12:23
У Петербурзі створили загін по боротьбі з дронами: снайпери на дахах і патрулі
Скрін з відео РБК

У поліції російського Петербурга з'явився підрозділ по боротьбі з дронами, який відповідає за "безпеку в повітрі" під час масових заходів. 

Джерело: російський РБК із посиланням на пресслужбу поліції

Деталі: У поліції повідомляють, що у групи входять мобільні патрулі, які затримуватимуть операторів дронів, стрільці зі снайперськими гвинтівками і карабінами, а також технічні групи, що придушуватимуть дрони спецобладнаням.

Як зазначають поліцейські, до складу нового підрозділу насамперед приймалися співробітники поліції, які побували у відрядженнях на окупованих після 24 лютого територіях України.

Підрозділ розпочав свою роботу 9 травня. Пресслужба поліції стверджує, що на дахах будівель у центрі міста розташовувалися 5 снайперських пар і 2 групи з противодронними електромагнітними рушницями. Було задіяно кілька наземних постів. Мобільні наряди також патрулювали вулиці.

Передісторія:

  • Адміністрація президента Росії заявила, що в ніч на 3 травня два безпілотні літальні апарати нібито атакували кремлівську резиденцію президента РФ Володимира Путіна.Українські офіційні особи причетність до атаки дронів заперечують. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна "не атакує ні Путіна, ні Москву". 
  • Крім того, за останній місяць дрони атакували низку російських нафтобаз, аеродромів НПЗ та інших об'єктів.
  • Російська влада на тлі атак почала забороняти використання безпілотників у регіонах. До 11 травня заборону на використання БПЛА ввели близько 50 регіонів Росії.

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Теми: Росіябезпілотникиполіція
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