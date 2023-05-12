В Петербурге создали отряд по борьбе с дронами: снайпера на крышах и патрули
В полиции российского Петербурга появилось подразделение по борьбе с дронами, которое отвечает за "безопасность в воздухе" во время массовых мероприятий.
Источник: российский РБК со ссылкой на пресс-службу полиции
Детали: В полиции сообщают, что в группу входят мобильные патрули, которые будут задерживать операторов дронов, стрелки со снайперскими винтовками и карабинами, а также специальные технические группы, подавляющие дроны специальным оборудованием.
Как отмечают полицейские, в состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, которые побывали в служебных командировках на оккупированных после 24 февраля территориях.
Подразделение начало свою работу 9 мая. Пресс-служба полиции утверждает, что на крышах зданий в центре города располагались 5 снайперских пар и 2 группы с противоводронными электромагнитными ружьями.
Было задействовано несколько наземных постов. Мобильные наряды также патрулировали улицы.
Предыстория:
- Администрация президента России заявила, что в ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата якобы атаковали кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина. украинские официальные лица причастность к атаке дронов отрицают. Президент Украины
- Владимир Зеленский заявил, что Украина "не атакует ни Путина, ни Москву".
- Кроме того, за последний месяц дроны атаковали ряд российских нефтебаз, аэродромов НПЗ и других объектов.
- Российские власти на фоне атак начали запрещать использование беспилотников в регионах. До 11 мая запрет на использование БПЛА ввели около 50 регионов России.