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В Петербурге создали отряд по борьбе с дронами: снайпера на крышах и патрули

Татьяна ЛозовенкоПятница, 12 мая 2023, 12:23
В Петербурге создали отряд по борьбе с дронами: снайпера на крышах и патрули
Скрин с видео рбк

В полиции российского Петербурга появилось подразделение по борьбе с дронами, которое отвечает за "безопасность в воздухе" во время массовых мероприятий.

Источник: российский РБК со ссылкой на пресс-службу полиции

Детали: В полиции сообщают, что в группу входят мобильные патрули, которые будут задерживать операторов дронов, стрелки со снайперскими винтовками и карабинами, а также специальные технические группы, подавляющие дроны специальным оборудованием. 

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Как отмечают полицейские, в состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, которые побывали в служебных командировках на оккупированных после 24 февраля территориях. 

Подразделение начало свою работу 9 мая. Пресс-служба полиции утверждает, что на крышах зданий в центре города располагались 5 снайперских пар и 2 группы с противоводронными электромагнитными ружьями.  

Было задействовано несколько наземных постов. Мобильные наряды также патрулировали улицы.

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Предыстория:

  • Администрация президента России заявила, что в ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата якобы атаковали кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина. украинские официальные лица причастность к атаке дронов отрицают. Президент Украины
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина "не атакует ни Путина, ни Москву".
  • Кроме того, за последний месяц дроны атаковали ряд российских нефтебаз, аэродромов НПЗ и других объектов.
  • Российские власти на фоне атак начали запрещать использование беспилотников в регионах. До 11 мая запрет на использование БПЛА ввели около 50 регионов России.

Темы: Росcиябеспилотникиполиция
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