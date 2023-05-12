Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Петербурге создали отряд по борьбе с дронами: снайпера на крышах и патрули

Татьяна ЛозовенкоПятница, 12 мая 2023, 12:23
В Петербурге создали отряд по борьбе с дронами: снайпера на крышах и патрули
Скрин с видео рбк

В полиции российского Петербурга появилось подразделение по борьбе с дронами, которое отвечает за "безопасность в воздухе" во время массовых мероприятий.

Источник: российский РБК со ссылкой на пресс-службу полиции

Детали: В полиции сообщают, что в группу входят мобильные патрули, которые будут задерживать операторов дронов, стрелки со снайперскими винтовками и карабинами, а также специальные технические группы, подавляющие дроны специальным оборудованием. 

Как отмечают полицейские, в состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, которые побывали в служебных командировках на оккупированных после 24 февраля территориях. 

Подразделение начало свою работу 9 мая. Пресс-служба полиции утверждает, что на крышах зданий в центре города располагались 5 снайперских пар и 2 группы с противоводронными электромагнитными ружьями.  

Было задействовано несколько наземных постов. Мобильные наряды также патрулировали улицы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Администрация президента России заявила, что в ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата якобы атаковали кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина. украинские официальные лица причастность к атаке дронов отрицают. Президент Украины
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина "не атакует ни Путина, ни Москву".
  • Кроме того, за последний месяц дроны атаковали ряд российских нефтебаз, аэродромов НПЗ и других объектов.
  • Российские власти на фоне атак начали запрещать использование беспилотников в регионах. До 11 мая запрет на использование БПЛА ввели около 50 регионов России.

Темы: Росcиябеспилотникиполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
Росcия
Данилов: У Путина закончились "адекватные ответы", худшее для России начинается
Пьяные "вагнеровцы" избили и ограбили бизнесмена в Волгограде – росСМИ
Российский заговор с целью свержения власти Молдовы управляется из Британии – The Times
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: