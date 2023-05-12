В Петербурге создали отряд по борьбе с дронами: снайпера на крышах и патрули

В полиции российского Петербурга появилось подразделение по борьбе с дронами, которое отвечает за "безопасность в воздухе" во время массовых мероприятий.

Источник: российский РБК со ссылкой на пресс-службу полиции

Детали: В полиции сообщают, что в группу входят мобильные патрули, которые будут задерживать операторов дронов, стрелки со снайперскими винтовками и карабинами, а также специальные технические группы, подавляющие дроны специальным оборудованием.

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Как отмечают полицейские, в состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, которые побывали в служебных командировках на оккупированных после 24 февраля территориях.

Подразделение начало свою работу 9 мая. Пресс-служба полиции утверждает, что на крышах зданий в центре города располагались 5 снайперских пар и 2 группы с противоводронными электромагнитными ружьями.

Было задействовано несколько наземных постов. Мобильные наряды также патрулировали улицы.

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