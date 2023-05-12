Зеленський провів Ставку: Сирський доповів, на яких напрямках відкинули росіян

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках".

Деталі: Також доповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Було повідомлено, що ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем.

На Ставці визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.

Крім того, доповідали главком Валерій Залужний, міністр оборони Олександр Резніков, генштабу та міністр стратпрому Олександр Камишин.

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