Зеленский провел Ставку: Сырский доложил, на каких направлениях тбросили россиян

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Ставка. Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях".

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Детали: Также доложил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Было сообщено, что ОСУВы "Одесса", "Север" - также под контролем.

На Ставке определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.

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Кроме того, докладывали главком Валерий Залужный, министр обороны Александр Резников, генштаба и министр стратпрома Александр Камышин.

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", - подчеркнул президент.