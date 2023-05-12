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Міністри оборони країн НАТО зберуться на зустріч в середині червня

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 13:21

Міністри оборони країн-членів НАТО у середині червня зустрінуться у Брюсселі – перед самітом у Вільнюсі, що планується на середину липня. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Альянсу.

Зустріч на рівні міністрів оборони планують у штаб-квартирі Альянсу на 15-16 червня під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 

Детальну програму зустрічі оприлюднять ближче до дат події. 

Перед зустріччю та після неї Столтенберг виходитиме з пресконференціями для ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, НАТО зараз завершує найбільше оновлення стратегії протидії РФ з часів холодної війни.

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Теми: НАТО
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