Міністри оборони країн НАТО зберуться на зустріч в середині червня

Міністри оборони країн-членів НАТО у середині червня зустрінуться у Брюсселі – перед самітом у Вільнюсі, що планується на середину липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Альянсу.

Зустріч на рівні міністрів оборони планують у штаб-квартирі Альянсу на 15-16 червня під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Детальну програму зустрічі оприлюднять ближче до дат події.

Перед зустріччю та після неї Столтенберг виходитиме з пресконференціями для ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, НАТО зараз завершує найбільше оновлення стратегії протидії РФ з часів холодної війни.