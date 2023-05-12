Міністри оборони країн НАТО зберуться на зустріч в середині червня
П'ятниця, 12 травня 2023, 13:21
Міністри оборони країн-членів НАТО у середині червня зустрінуться у Брюсселі – перед самітом у Вільнюсі, що планується на середину липня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Альянсу.
Зустріч на рівні міністрів оборони планують у штаб-квартирі Альянсу на 15-16 червня під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
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Детальну програму зустрічі оприлюднять ближче до дат події.
Перед зустріччю та після неї Столтенберг виходитиме з пресконференціями для ЗМІ.
За інформацією ЗМІ, НАТО зараз завершує найбільше оновлення стратегії протидії РФ з часів холодної війни.
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