Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністри оборони країн НАТО зберуться на зустріч в середині червня

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 13:21

Міністри оборони країн-членів НАТО у середині червня зустрінуться у Брюсселі – перед самітом у Вільнюсі, що планується на середину липня. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Альянсу.

Зустріч на рівні міністрів оборони планують у штаб-квартирі Альянсу на 15-16 червня під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 

Реклама:

Детальну програму зустрічі оприлюднять ближче до дат події. 

Перед зустріччю та після неї Столтенберг виходитиме з пресконференціями для ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, НАТО зараз завершує найбільше оновлення стратегії протидії РФ з часів холодної війни.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
НАТО
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: