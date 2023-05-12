Министры обороны стран НАТО соберутся на встречу в середине июня

Министры обороны стран-членов НАТО в середине июня встретятся в Брюсселе – перед саммитом в Вильнюсе, который планируется на середину июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Альянса.

Встречу на уровне министров обороны планируют в штаб-квартире Альянса на 15-16 июня под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Подробную программу встречи обнародуют ближе к датам события.

Перед встречей и после нее Столтенберг выйдет с пресс-конференциями для СМИ.

По информации СМИ, НАТО сейчас завершает крупнейшее обновление стратегии противодействия РФ со времен холодной войны.