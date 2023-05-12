Министры обороны стран НАТО соберутся на встречу в середине июня
Пятница, 12 мая 2023, 13:21
Министры обороны стран-членов НАТО в середине июня встретятся в Брюсселе – перед саммитом в Вильнюсе, который планируется на середину июля.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Альянса.
Встречу на уровне министров обороны планируют в штаб-квартире Альянса на 15-16 июня под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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Подробную программу встречи обнародуют ближе к датам события.
Перед встречей и после нее Столтенберг выйдет с пресс-конференциями для СМИ.
По информации СМИ, НАТО сейчас завершает крупнейшее обновление стратегии противодействия РФ со времен холодной войны.
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