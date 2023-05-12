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П’яні "вагнерівці" побили і пограбували бізнесмена у Волгограді – росЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 13:43
П’яні вагнерівці побили і пограбували бізнесмена у Волгограді – росЗМІ
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Троє п’яних найманців ПВК "Вагнер", які повернулися в Росію з України, 2 травня побили й обікрали підприємця з Волгограда, вимагаючи переписати на них магазин. 

Джерело: V1.ru

Деталі: За даними видання, неодноразово судимі Іван Жарков, Денис Русков і Олександр Сагар вломилися в будинок до підприємця і зажадали, щоб чоловік переписав на них свій магазин будівельних і господарських товарів. Після відмови "вагнерівці" побили бізнесмена, змусили скласти договір купівлі-продажу на авто і винесли з його будинку речі та гроші. Загальна вартість награбованого – 155 тисяч рублів.

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ЗМІ повідомляють, що наразі їх затримано. Порушено кримінальну справу за статтями "розбій" і "вимагання". Найманці перебувають у СІЗО. 

V1.ru повідомляє, що Жарков судимий за крадіжку, наркотики, незаконне зберігання боєприпасів, порушення недоторканності житла, умисне пошкодження чужого майна, а також дезорганізацію установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства. У 2014 році йому призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Сагар судимий за крадіжку і заподіяння легкої тілесної шкоди. У 2015 році засуджений до 8 років колонії суворого режиму за вбивство. 

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Русков судимий за розбій та вбивство, а також замах на вбивство. У 2007 році його засудили до 19 років і 8 місяців колонії суворого режиму. 

Усі троє, як повідомляють джерела видання, перебуваючи в місцях обмеження волі, підписали контракти з ПВК, після чого вирушили в Україну, однак за півроку повернулися у Волгоградську область.

Теми: ВагнерРосія
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