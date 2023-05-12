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Пьяные "вагнеровцы" избили и ограбили бизнесмена в Волгограде – росСМИ

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 13:43
Пьяные вагнеровцы избили и ограбили бизнесмена в Волгограде – росСМИ
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Трое пьяных наемников ЧВК "Вагнер", которые вернулись в Россию из Украины, 2 мая избили и обокрали предпринимателя из Волгограда, требуя переписать на них магазин. 

Источник: V1.ru

Детали: По данным издания, неоднократно судимые Иван Жарков, Денис Руссков и Александр Сагар вломились в дом к предпринимателю и потребовали, чтобы он переписал на них свой магазин строительных и хозяйственных товаров. После отказа "вагнеровцы" избили бизнесмена, заставили составить договор купли-продажи на авто и вынесли из дома его вещи и деньги. Общая стоимость награбленного - 155 тысяч рублей.

СМИ сообщают, что в настоящее время они задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "вымогательство". Наемники находятся в СИЗО. 

V1.ru сообщает, что Жарков судим за кражу, наркотики, незаконное хранение боеприпасов, нарушение неприкосновенности жилища, умышленное повреждение чужого имущества, а также дезорганизацию учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В 2014 году ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сагар судим за кражу и причинение легкого телесного вреда. В 2015 году приговорен к 8 годам колонии строгого режима за убийство. 

Руссков судим за разбой и убийство, а также покушение на убийство. В 2007 году его приговорили к 19 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. 

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Все трое, как сообщают источники издания, находясь в местах лишения свободы, подписали контракты с ЧВК, после чего отправились в Украину, однако через полгода вернулись в Волгоградскую область.

Темы: ВагнерРосcия
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