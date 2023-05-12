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Росіяни обстріляли ферму на Харківщині – загинув її працівник

Олена РощінаП'ятниця, 12 травня 2023, 14:35

У селі Чернещина Ізюмського району Харківської області внаслідок російського обстрілу 12 травня загинув працівник ферми.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини. 

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Сьогодні російські окупанти обстріляли ферму в с. Чернещина Ізюмського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого".

Теми: Харківська областьобстрілжертвивійна
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