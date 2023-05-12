Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли ферму на Харківщині – загинув її працівник

Олена РощінаП'ятниця, 12 травня 2023, 14:35

У селі Чернещина Ізюмського району Харківської області внаслідок російського обстрілу 12 травня загинув працівник ферми.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців прифронтових населених пунктів Харківщини. 

Сьогодні російські окупанти обстріляли ферму в с. Чернещина Ізюмського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьобстрілжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

Усі новини...
Харківська область
РФ обстріляла артилерією Вовчанськ: рятувальники відшукали жінку під уламками
РФ обстріляла Великий Бурлук з "Торнадо": є поранені, серед них підліток
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
Останні новини
18:55
В Україну з РФ повернули 6-річну доньку захисників Маріуполя, які були в полоні
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: