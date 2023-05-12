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Россияне обстреляли ферму в Харьковской области – погиб ее работник

Елена РощинаПятница, 12 мая 2023, 14:35

В селе Чернещина Изюмского района Харьковской области в результате российского обстрела 12 мая погиб работник фермы.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины. 

Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района. К сожалению, в результате обстрела погиб 30-летний работник фермы. Искренние соболезнования родным и близким погибшего".

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Темы: Харьковская областьобстрелжертвывойна
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