Россияне обстреляли ферму в Харьковской области – погиб ее работник
Пятница, 12 мая 2023, 14:35
В селе Чернещина Изюмского района Харьковской области в результате российского обстрела 12 мая погиб работник фермы.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь: "Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины.
Реклама:
Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района. К сожалению, в результате обстрела погиб 30-летний работник фермы. Искренние соболезнования родным и близким погибшего".