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Россияне обстреляли ферму в Харьковской области – погиб ее работник

Елена РощинаПятница, 12 мая 2023, 14:35

В селе Чернещина Изюмского района Харьковской области в результате российского обстрела 12 мая погиб работник фермы.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины. 

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Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района. К сожалению, в результате обстрела погиб 30-летний работник фермы. Искренние соболезнования родным и близким погибшего".

Темы: Харьковская областьобстрелжертвывойна
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