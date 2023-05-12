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У Херсоні від обстрілу постраждала багатоповерхівка, в області загинули дві жінки

Олена РощінаП'ятниця, 12 травня 2023, 14:54
У Херсоні від обстрілу постраждала багатоповерхівка, в області загинули дві жінки
У Херсоні снаряд влучив у дах багатоповерхівки, фото ОВА

Російські війська 12 травня вдарили з артилерії по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона, минулося без жертв і постраждалих. А в області двоє загиблих і двоє поранених.

Джерело: Херонська ОДА (ОВА), Офіс генерального прокурора

Дослівно ОВА: "Російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини. Через цю ворожу атаку вони не постраждали".

Деталі: Офіс генпрокурора повідомив, що 12 травня війська РФ обстріляли не лише місто Херсон, а й інші населені пункти області.

В обласному центрі (Херсоні) російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих наразі не встановлено. Дані уточнюються. Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради, автомобіль. 

Херсон, пошкоджено дах будинку
Херсон, пошкоджено дах будинку
Фото ОГП

У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинули дві жінки. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.  

Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку.

ВІДЕО ДНЯ
 

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

УП, доповнено
Теми: ХерсонХерсонська областьвійнаобстріл
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