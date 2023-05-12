У Херсоні від обстрілу постраждала багатоповерхівка, в області загинули дві жінки
Російські війська 12 травня вдарили з артилерії по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона, минулося без жертв і постраждалих. А в області двоє загиблих і двоє поранених.
Джерело: Херонська ОДА (ОВА), Офіс генерального прокурора
Дослівно ОВА: "Російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини. Через цю ворожу атаку вони не постраждали".
Деталі: Офіс генпрокурора повідомив, що 12 травня війська РФ обстріляли не лише місто Херсон, а й інші населені пункти області.
В обласному центрі (Херсоні) російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих наразі не встановлено. Дані уточнюються. Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради, автомобіль.
У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинули дві жінки. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.
Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).