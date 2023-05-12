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В Херсоне от обстрела пострадала многоэтажка, в области погибли две женщины

Елена РощинаПятница, 12 мая 2023, 14:54
В Херсоне от обстрела пострадала многоэтажка, в области погибли две женщины
В Херсоне снаряд попал в крышу многоэтажки, фото ОВА

Российские войска 12 мая ударили из артиллерии по многоэтажке в Корабельном районе Херсона, обошлось без жертв и пострадавших. А в области двое погибших и двое раненых.

Источник: Херонская ОГА (ОВА), Офис генерального прокурора

Дословно ОВА: "Российская артиллерия ударила по многоэтажке в Корабельном районе Херсона. На нижних этажах дома, который обстреляла российская армия, проживает три семьи. Из-за этой вражеской атаки они не пострадали".

Детали: Офис генпрокурора сообщил, что 12 мая войска РФ обстреляли не только город Херсон, но и другие населенные пункты области.

В областном центре (Херсоне) российская армия попала в крышу многоэтажки. Пострадавшие пока не установлены. Данные уточняются. Повреждены дома, хозяйственные постройки, здание сельсовета, автомобиль. 

Херсон, повреждена крыша дома
Херсон, повреждена крыша дома
Фото ОГП

В Каховском районе из-за прицельного попадания вражеского снаряда в частный дом погибли две женщины. Еще одна местная жительница с травмами госпитализирована.  

Также из-за обстрела Дарьевской общины ранена женщина.

ВИДЕО ДНЯ
 

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

УП, дополнено
Темы: ХерсонХерсонская областьвойнаобстрел
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