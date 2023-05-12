З Хромового евакуювали останню дитину − поліція

Правоохоронці евакуювали останню дитину з селища Хромове Бахмутської громади.

Джерело: Нацполіція

Дослівно поліція: "Спецоперація проходила вночі. Військові на спецтранспорті забирали людей з підвалів та в обумовленій локації передавали поліцейським, які вивозили їх у безпечне місце.



Евакуювати вдалося 8 дорослих і дитину. Всі врятовані перебувають у безпечному місці".

Деталі: Зокрема, вивезли з селища останню дитину − 9-річного Матвійка. Його будинок знищили росіяни. Хлопець з батьками мешкав у підвалі.

Повідомляється, що з собою родина забрала домашніх улюбленців − кішку Соньку з трьома кошенятами.

"Наразі в Хромовому не залишилося жодної дитини", − підсумували у поліції.