З Хромового евакуювали останню дитину − поліція
П'ятниця, 12 травня 2023, 14:53
Правоохоронці евакуювали останню дитину з селища Хромове Бахмутської громади.
Джерело: Нацполіція
Дослівно поліція: "Спецоперація проходила вночі. Військові на спецтранспорті забирали людей з підвалів та в обумовленій локації передавали поліцейським, які вивозили їх у безпечне місце.
Евакуювати вдалося 8 дорослих і дитину. Всі врятовані перебувають у безпечному місці".
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Деталі: Зокрема, вивезли з селища останню дитину − 9-річного Матвійка. Його будинок знищили росіяни. Хлопець з батьками мешкав у підвалі.
Повідомляється, що з собою родина забрала домашніх улюбленців − кішку Соньку з трьома кошенятами.
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"Наразі в Хромовому не залишилося жодної дитини", − підсумували у поліції.