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Из Хромового эвакуировали последнего ребенка − полиция

Ирина БалачукПятница, 12 мая 2023, 14:53
Из Хромового эвакуировали последнего ребенка − полиция
Скриншот из видео

Правоохранители эвакуировали последнего ребенка из поселка Хромовое Бахмутской общины.

Источник: Нацполиция

Дословно полиция: "Спецоперация проходила ночью. Военные на спецтранспорте забирали людей из подвалов и в оговоренной локации передавали полицейским, которые вывозили их в безопасное место.

Эвакуировать удалось 8 взрослых и ребенка. Все спасенные находятся в безопасном месте".

Детали: В частности, вывезли из поселка последнего ребенка − 9-летнего Матвея. Его дом уничтожили россияне. Мальчик с родителями жил в подвале. 

Сообщается, что с собой семья забрала домашних любимцев − кошку Соньку с тремя котятами.

ВИДЕО ДНЯ

"Сейчас в Хромовом не осталось ни одного ребенка", − подытожили в полиции.

Темы: Донецкая областьдетиэвакуация
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