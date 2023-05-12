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Зеленський дав прогноз на смерть мешканців Кремля – у Медведєва стався напад агресії

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 травня 2023, 15:59
Зеленський дав прогноз на смерть мешканців Кремля – у Медведєва стався напад агресії
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що ті, хто знаходиться в Кремлі, закінчать погано і своєю смертю не помруть, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв дав на це істеричну та агресивну відповідь.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю BBC, Медведєв у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Наші люди пріоритет, наші землі пріоритет. А ті, хто там в Кремлі, повірте, вони закінчать погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося б, щоб все швидше закінчилося. Але вони точно своєю смертю не закінчать".

Деталі: У відповідь на прогноз президента заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв почав лаятись та побажав Зеленському, як можна зрозуміти з повідомлення, закінчити життя самогубством. Хоча раніше він закликав до "фізичного усунення" президента.

У той же час Медведєв побоявся називати будь-які імена.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 4 травня Зеленський заявляв, що погрози стосовно його "фізичного усунення" не цікаві, натомість росіянам краще думати як змінити політичний режим у їхній власній країні, щоб завершити війну.

Теми: ЗеленськийМедведєввійнаРосія
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