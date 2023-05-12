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Зеленский дал прогноз на смерть обитателей Кремля – у Медведева случился приступ агрессии

Станислав ПогориловПятница, 12 мая 2023, 15:59
Зеленский дал прогноз на смерть обитателей Кремля – у Медведева случился приступ агрессии
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что те, кто находится в Кремле, закончат плохо и своей смертью не умрут, заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев дал на это истерический и агрессивный ответ.

Источник: Зеленский в интервью BBC, Медведев в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Наши люди приоритет, наши земли приоритет. А те, кто там в Кремле, поверьте, они закончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы все быстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат".

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Детали: В ответ на прогноз президента заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев начал ругаться и пожелал Зеленскому, как можно понять из сообщения, закончить жизнь самоубийством. Хотя раньше он призывал к "физическому устранению" президента.

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В то же время Медведев побоялся называть какие-либо имена.

Что предшествовало: 4 мая Зеленский заявил, что угрозы относительно его "физического устранения" не интересны, зато россиянам лучше думать как изменить политический режим в их собственной стране, чтобы завершить войну.

Темы: ЗеленскийМедведеввойнаРосcия
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