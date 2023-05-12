Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сеймі Литви пропонують перейменувати Калінінград на Караляучюс

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 16:16

У Сеймі Литви депутати-консерватори Вілюс Семешка і Пауле Кузьміцкене пропонують відмовитися від використання назви Калінінградської області та міста Калінінград.

Як пише "Європейська правда", з відповідною пропозицією депутати звернулися до Державної комісії з литовської мови, повідомляє LRT.

Члени Сейму пропонують перейменувати Калінінград на Караляучюс.

На їхню думку, нинішня назва є частиною російського наративу і виникла внаслідок агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.

Депутати зазначають, що у контексті війни розв'язаної РФ війни проти України необхідно переглянути назви і відмовитися від використання чужих литовській мові імен.

"Нам давно пора відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати нашу державну мову чужорідними тілами. Ми солідарні з нашими польськими сусідами і закликаємо не використовувати в литовській мові нав'язані нам штучні назви", – сказав депутат Семешка.

Нагадаємо, 10 травня комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

ВІДЕО ДНЯ

Для міста з російською назвою Калінінград у польській рекомендують уживати лише польську назву Крулевець, а для області – Крулевецька область. 

Теми: КалінінградЛитвадерусифікація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Усі новини...
Калінінград
У Кремлі відреагували на перейменування Польщею Калінінграду
У Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області
Президентка Словаччини пожартувала про візит до "анексованого" Чехією Калінінграда
Останні новини
18:55
В Україну з РФ повернули 6-річну доньку захисників Маріуполя, які були в полоні
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: