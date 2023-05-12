У Сеймі Литви пропонують перейменувати Калінінград на Караляучюс

У Сеймі Литви депутати-консерватори Вілюс Семешка і Пауле Кузьміцкене пропонують відмовитися від використання назви Калінінградської області та міста Калінінград.

Як пише "Європейська правда", з відповідною пропозицією депутати звернулися до Державної комісії з литовської мови, повідомляє LRT.

Члени Сейму пропонують перейменувати Калінінград на Караляучюс.

На їхню думку, нинішня назва є частиною російського наративу і виникла внаслідок агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.

Депутати зазначають, що у контексті війни розв'язаної РФ війни проти України необхідно переглянути назви і відмовитися від використання чужих литовській мові імен.

"Нам давно пора відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати нашу державну мову чужорідними тілами. Ми солідарні з нашими польськими сусідами і закликаємо не використовувати в литовській мові нав'язані нам штучні назви", – сказав депутат Семешка.

Нагадаємо, 10 травня комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

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Для міста з російською назвою Калінінград у польській рекомендують уживати лише польську назву Крулевець, а для області – Крулевецька область.