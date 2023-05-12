В Сейме Литвы предлагают переименовать Калининград в Караляучюс

В Сейме Литвы депутаты-консерваторы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предлагают отказаться от использования названия Калининградской области и города Калининград.

Как пишет "Европейская правда", с соответствующим предложением депутаты обратились в Государственную комиссию по литовскому языку, сообщает LRT.

Члены Сейма предлагают переименовать Калининград на Караляучюс.

Реклама:

По их мнению, нынешнее название является частью российского нарратива и возникло в результате агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны.

Депутаты отмечают, что в контексте войны развязанной РФ войны против Украины необходимо пересмотреть названия и отказаться от использования чуждых литовскому языку имен.

"Нам давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык чужеродными телами. Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия", – сказал депутат Семешка.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 10 мая комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, приняла решение больше не называть российский Калининград – Калининградом, а область – Калининградской.

Для города с русским названием Калининград в польском языке рекомендуют употреблять только польское название Крулевец, а для области – Крулевецкая область.