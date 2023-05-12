В окупованому Маріуполі з'явився великий сектор свіжих поховань

Маріупольські кладовища збільшуються: на Старокримскому цвинтарі з'явився великий сектор свіжих поховань

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "У секторі №21 помітно збільшилася кількість нових могил. Це може свідчити про зростання смертності. Адже в Маріуполі падає рівень медичної допомоги.

Відсутність фахівців та сучасного обладнання призводить до того, що люди не отримують необхідного лікування, кваліфікованої допомоги. Це те, що принесли до нашого мирного міста росіяни - смерть, біль та горе".

Деталі: У міськраді нагадують, що за даними журналістів Associated Press, наприкінці 2022 року Маріуполі було виявлено понад 10 тисяч нових могил.

Супутникові знімки показали, що більшість могил розташовані на кладовищі в селищі Старий Крим. За попередніми даними, у місті загинуло понад 22 тисяч людей. Ця цифра може бути в декілька разів більшою.