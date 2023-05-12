В оккупированном Мариуполе появился большой сектор свежих захоронений

Мариупольские кладбища увеличиваются: на Старокрымском кладбище появился большой сектор свежих захоронений

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "В секторе №21 заметно увеличилось количество новых могил. Это может свидетельствовать о росте смертности. Ведь в Мариуполе падает уровень медицинской помощи.

Отсутствие специалистов и современного оборудования приводит к тому, что люди не получают необходимого лечения, квалифицированной помощи. Это то, что принесли в наш мирный город россияне - смерть, боль и горе".

Детали: В горсовете напоминают, что по данным журналистов Associated Press, в конце 2022 года в Мариуполе было обнаружено более 10 тысяч новых могил.

Спутниковые снимки показали, что большинство могил расположены на кладбище в поселке Старый Крым. По предварительным данным, в городе погибло более 22 тысяч человек. Эта цифра может быть в несколько раз больше.