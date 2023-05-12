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В окупованому Криму впав ударний гелікоптер РФ: пілоти загинули

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 17:50
В окупованому Криму впав ударний гелікоптер РФ: пілоти загинули
Ми-28. фото з сайту arsenal-info.ru

Міноборони Росії повідомило, що внаслідок падіння ударного вертольота Мі-28 в окупованому Криму загинули два пілоти.

Джерело: російська служба BBC News

Деталі: З повідомлення випливає, що гелікоптер зазнав катастрофи під час виконання "планового навчально-тренувального польоту" в Джанкойському районі Криму.

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Попередня причина аварії - відмова техніки, сказано в заяві.

Міноборони РФ стверджує, що політ виконувався без боєкомплекту, а на землі руйнувань немає.

"Ударний вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець" призначений для ураження броньованої і неброньованої техніки, низькошвидкісних низьколітаючих повітряних цілей, а також живої сили на полі бою", - ідеться в довідці на сайті Міноборони Росії.

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Теми: Кримокупація
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