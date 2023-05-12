В оккупированном Крыму упал ударный вертолет РФ: пилоты погибли

Минобороны России сообщило, что в результате падения ударного вертолета Ми-28 в оккупированном Крыму погибли два пилота.

Источник: русская служба BBC News

Детали: Из сообщения следует, что вертолет потерпел катастрофу при выполнении "планового учебно-тренировочного полета" в Джанкойском районе Крыма.

Предварительная причина крушения – отказ техники, сказано в заявлении.

Минобороны РФ утверждает, что полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

"Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поражения бронированной и небронированной техники, малоскоростных низколетящих воздушных целей, а также живой силы на поле боя", - говорится в справке на сайте Минобороны России.