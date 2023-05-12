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Новий випуск УП-чат. Успіхи на бахмутському напрямку та Пулітцер для українців

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 18:14

У новому випуску програми "УП.Чат" редакція УП і запрошені гості обговорили успіхи української армії на бахмутському напрямку, Пулітцерівську премію для українських журналістів за "Служіння суспільству", а також російські паспорти для мешканців окупованих територій.

У розмові взяли участь Василіса Степаненко, журналістка Associated Press, лауреатка Пулітцерівської премії у номінації "За служіння суспільству"

Сергій Гармаш, журналіст, аналітик, президент Центру  досліджень соціальних перспектив Донбасу, Євген Будерацький, заступник головного редактора "Української Правди" та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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Теми: Бахмут
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