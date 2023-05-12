Новий випуск УП-чат. Успіхи на бахмутському напрямку та Пулітцер для українців

У новому випуску програми "УП.Чат" редакція УП і запрошені гості обговорили успіхи української армії на бахмутському напрямку, Пулітцерівську премію для українських журналістів за "Служіння суспільству", а також російські паспорти для мешканців окупованих територій.

У розмові взяли участь Василіса Степаненко, журналістка Associated Press, лауреатка Пулітцерівської премії у номінації "За служіння суспільству"

Сергій Гармаш, журналіст, аналітик, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу, Євген Будерацький, заступник головного редактора "Української Правди" та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.