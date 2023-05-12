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Новый выпуск УП-чата. Успехи на бахмутском направлении и Пулитцер для украинцев

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 18:14

В новом выпуске программы "УП.Чат" редакция УП и приглашенные гости обсудили успехи украинской армии на бахмутском направлении, Пулитцеровскую премию для украинских журналистов за "Служение обществу", а также российские паспорта для жителей оккупированных территорий.

В разговоре приняли участие Василиса Степаненко, журналистка Associated Press, лауреат Пулитцеровской премии в номинации "За служение обществу"

Сергей Гармаш, журналист, аналитик, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, Евгений Будерацкий, заместитель главного редактора "Украинской Правды" и главный редактор УП Севгиль Мусаева.

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Темы: Бахмут
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