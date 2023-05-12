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Зеленський: Окупанти вже внутрішньо готові до поразки, треба дотиснути

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 травня 2023, 18:37
Зеленський: Окупанти вже внутрішньо готові до поразки, треба дотиснути

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти наразі вже внутрішньо готові до поразки, тому потрібно тиснути на ворога аж доки він не втече.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалось на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати.

Я дякую кожному і кожній, хто знищує ворога. Дякую всім, хто попри будь-які складнощі повертає Україні нашу землю. Готуємось додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир".

Деталі: Зеленський додав, що на засіданні ставки 12 травня заслухав важливі доповіді командувачів оперативних напрямків: "Особливо відзначу доповідь генерала Сирського та генерала Тарнавського – командувачів ОСУВ "Хортиця" і "Таврія" відповідно".

Також була доповідь Головкома Залужного, міністра оборони Резнікова, міністра стратпрому Камишіна.

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