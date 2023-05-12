Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Оккупанты уже внутренне готовы к поражению, надо дожать

Алена МазуренкоПятница, 12 мая 2023, 18:37
Зеленский: Оккупанты уже внутренне готовы к поражению, надо дожать

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сейчас уже внутренне готовы к поражению, поэтому нужно давить на врага пока он не убежит.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери.

Реклама:

Я благодарю каждого и каждую, кто уничтожает врага. Спасибо всем, кто несмотря на любые сложности возвращает Украине нашу землю. Готовимся добавить вам, воины, еще больше оружия, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир".

Детали: Зеленский добавил, что на заседании ставки 12 мая заслушал важные доклады командующих оперативных направлений: "Особо отмечу доклад генерала Сырского и генерала Тарнавского - командующих ОСУВ "Хортица" и "Таврия" соответственно".

Также был доклад Главкома Залужного, министра обороны Резникова, министра стратпрома Камышина.

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: