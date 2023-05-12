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Зеленский: Оккупанты уже внутренне готовы к поражению, надо дожать

Алена МазуренкоПятница, 12 мая 2023, 18:37
Зеленский: Оккупанты уже внутренне готовы к поражению, надо дожать

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сейчас уже внутренне готовы к поражению, поэтому нужно давить на врага пока он не убежит.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери.

Я благодарю каждого и каждую, кто уничтожает врага. Спасибо всем, кто несмотря на любые сложности возвращает Украине нашу землю. Готовимся добавить вам, воины, еще больше оружия, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир".

Детали: Зеленский добавил, что на заседании ставки 12 мая заслушал важные доклады командующих оперативных направлений: "Особо отмечу доклад генерала Сырского и генерала Тарнавского - командующих ОСУВ "Хортица" и "Таврия" соответственно".

Также был доклад Главкома Залужного, министра обороны Резникова, министра стратпрома Камышина.

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