В окупованому Луганську прогримів вибух: здіймається стовп диму

Пропагандисти повідомляють про вибух в окупованому Луганську, над містом піднімається стовп диму.

Джерело: прокремліський ресурс "РИА Новости", російський Telegram-канал Mash

Деталі: Пропагандисти повідомляють, що в окупованому місті прогриміли 2 вибухи, над Луганськом у районі одного із заводів видно клуби диму.

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Йдеться про територію колишнього "Машинобудівного заводу "100" - підприємство "Поліпак".

Російські ресурси також почали поширювати відео, де стовп диму піднімається на сотні метрів вгору.

Про постраждалих поки що не повідомлялося.

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Окупований Луганськ розташований за майже 90 кілометрів від лінії фронту.

Крім того пропагандисти повідомляють, що у цей день неподалік від місця вибуху вештався зять міністра оборони Росії.

Тим часом 12 травня росіяни і колаборанти відзначають у Луганську "день республіки".