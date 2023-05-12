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В окупованому Луганську прогримів вибух: здіймається стовп диму

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 травня 2023, 19:12
В окупованому Луганську прогримів вибух: здіймається стовп диму
скриншот

Пропагандисти повідомляють про вибух в окупованому Луганську, над містом піднімається стовп диму.

Джерело: прокремліський ресурс "РИА Новости", російський Telegram-канал Mash

Деталі: Пропагандисти повідомляють, що в окупованому місті прогриміли 2 вибухи, над Луганськом у районі одного із заводів видно клуби диму.

Йдеться про територію колишнього "Машинобудівного заводу "100" - підприємство "Поліпак".

Російські ресурси також почали поширювати відео, де стовп диму піднімається на сотні метрів вгору.

Про постраждалих поки що не повідомлялося.

Окупований Луганськ розташований за майже 90 кілометрів від лінії фронту. 

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Крім того пропагандисти повідомляють, що у цей день неподалік від місця вибуху вештався зять міністра оборони Росії.

Тим часом 12 травня росіяни і колаборанти відзначають у Луганську "день республіки".

Теми: Луганськвибух
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