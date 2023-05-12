Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Луганске прогремел взрыв: поднимается столб дыма

Алена МазуренкоПятница, 12 мая 2023, 19:12
В оккупированном Луганске прогремел взрыв: поднимается столб дыма
скриншот

Пропагандисты сообщают о взрыве в оккупированном Луганске, над городом поднимается столб дыма.

Источник: прокремлевский ресурс "РИА Новости", российский Telegram-канал Mash

Детали: Пропагандисты сообщают, что в оккупированном городе прогремели 2 взрыва, над Луганском в районе одного из заводов видны клубы дыма.

Реклама:

Российские ресурсы также начали распространять видео, где столб дыма поднимается на сотни метров вверх.

О пострадавших пока не сообщалось.

Оккупированный Луганск расположен почти в 90 километрах от линии фронта.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того пропагандисты сообщают, что в этот день неподалеку от места взрыва бродил зять министра обороны России.

Тем временем 12 мая россияне и коллаборационисты отмечают в Луганске "день республики".

Темы: Лугансквзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Данилов: У Путина закончились "адекватные ответы", худшее для России начинается
Rheinmetall договорился с "Укроборонпромом" о ремонте танков в Украине
В Бахмуте продолжаются непрерывные бои, ВСУ отбили 36 атак врага на 4 направлениях – сводка
Украинский комбат рассказал, что наемники "Вагнера" бежали из Бахмута первыми
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: