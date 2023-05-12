В оккупированном Луганске прогремел взрыв: поднимается столб дыма

Пропагандисты сообщают о взрыве в оккупированном Луганске, над городом поднимается столб дыма.

Источник: прокремлевский ресурс "РИА Новости", российский Telegram-канал Mash

Детали: Пропагандисты сообщают, что в оккупированном городе прогремели 2 взрыва, над Луганском в районе одного из заводов видны клубы дыма.

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Российские ресурсы также начали распространять видео, где столб дыма поднимается на сотни метров вверх.

О пострадавших пока не сообщалось.

Оккупированный Луганск расположен почти в 90 километрах от линии фронта.

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Кроме того пропагандисты сообщают, что в этот день неподалеку от места взрыва бродил зять министра обороны России.

Тем временем 12 мая россияне и коллаборационисты отмечают в Луганске "день республики".