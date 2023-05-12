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Росіяни гатили по Нікополю з важкої артилерії: є поранений, пошкоджено газогони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 20:42
Росіяни гатили по Нікополю з важкої артилерії: є поранений, пошкоджено газогони
фото місцевої влади Нікополя

Внаслідок обстрілу російської артилерії Нікополя на Дніпропетровщині є поранений, зруйновано 3 приватні будинки, ще 7 пошкоджено, понівечено церкву.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, міський голова Нікополя Олександр Саюк

Пряма мова Лукашука: "Вдень на Нікопольщині не вщухали обстріли. Росіяни тричі гатили по району з важкої артилерії: поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді.

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Травмовано 29-річного юнака, він у стабільному стані. Ще одну 71-річну жінку врятовано".

 

Деталі: В Нікополі ворожі снаряди зруйнували 3 приватні будинки, господарську споруду. Також обстрілом понівечено церкву, складську будівлю, магазин, 7 приватних домоволодінь і стільки ж господарських споруд, дві автівки.

 

Пошкоджено газопроводи та лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням, зазначив Саюк.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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