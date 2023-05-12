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Россияне били по Никополю из тяжелой артиллерии: есть раненый, повреждены газопроводы

Валентина РоманенкоПятница, 12 мая 2023, 20:42
Россияне били по Никополю из тяжелой артиллерии: есть раненый, повреждены газопроводы
фото местных властей Никополя

В результате обстрела российской артиллерии Никополя на Днепропетровщине есть раненый, разрушены 3 частных дома, еще 7 повреждены, пострадала церковь.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, городской голова Никополя Александр Саюк

Прямая речь Лукашука: "Днем на Никопольщине не утихали обстрелы. Россияне трижды били по району из тяжелой артиллерии: попали по Никополю и Марганецкой общине.

Травмирован 29-летний юноша, он в стабильном состоянии. Еще одна 71-летняя женщина спасена".

 

Детали: В Никополе вражеские снаряды разрушили 3 частных дома, хозяйственную постройку. Также обстрелом повреждена церковь, складское здание, магазин, 7 частных домовладений и столько же хозяйственных построек, две машины.

 

Повреждены газопроводы и линии электропередач, специалисты работают над их восстановлением, отметил Саюк.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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