Россияне били по Никополю из тяжелой артиллерии: есть раненый, повреждены газопроводы

В результате обстрела российской артиллерии Никополя на Днепропетровщине есть раненый, разрушены 3 частных дома, еще 7 повреждены, пострадала церковь.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, городской голова Никополя Александр Саюк

Прямая речь Лукашука: "Днем на Никопольщине не утихали обстрелы. Россияне трижды били по району из тяжелой артиллерии: попали по Никополю и Марганецкой общине.

Травмирован 29-летний юноша, он в стабильном состоянии. Еще одна 71-летняя женщина спасена".

Детали: В Никополе вражеские снаряды разрушили 3 частных дома, хозяйственную постройку. Также обстрелом повреждена церковь, складское здание, магазин, 7 частных домовладений и столько же хозяйственных построек, две машины.

Повреждены газопроводы и линии электропередач, специалисты работают над их восстановлением, отметил Саюк.