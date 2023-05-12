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Президент Чехії розповів, коли можуть розпочатися перемовини про вступ України в ЄС і НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 21:57

Прездент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка вступу України в ЄС і НАТО має бути довгостроковою метою західних країн.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Я не кажу, що це має бути в якомусь конкретному часовому горизонті, тому що підготовка до вступу в обидва інститути дуже складна, вимагає тривалої підготовки та виконання цілого переліку критеріїв, але ми повинні допомогти Україні в цьому", – зазначив Павел.

За його словами, переговори про вступ до ЄС можуть розпочатися вже наприкінці цього року, що дасть Україні трамплін для тіснішої співпраці, допомоги у післявоєнній відбудові та прискорить наближення до європейських стандартів.

"Що стосується НАТО... чим стабільніша Україна в економічному плані, тим більше шансів, що вона буде раніше підготовлена до вступу в НАТО", – додав чеський президент.

Як відомо, президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити її членство в НАТО.

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв глава МЗС Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Єврокомісія у червні оприлюднить попередню оцінку щодо прогресу України у реформах, необхідних для відкриття переговорів про членство у ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на позитивну проміжну оцінку Європейської комісії у червні.

Теми: ЧехіяНАТОЄС
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