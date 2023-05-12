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Президент Чехии рассказал, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 21:57

Прездент Чехии Петр Павел заявил, что поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО должна быть долгосрочной целью западных стран.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Я не говорю, что это должно быть в каком-то конкретном временном горизонте, потому что подготовка к вступлению в оба института очень сложная, требует длительной подготовки и выполнения целого перечня критериев, но мы должны помочь Украине в этом", – отметил Павел.

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По его словам, переговоры о вступлении в ЕС могут начаться уже в конце этого года, что даст Украине трамплин для более тесного сотрудничества, помощи в послевоенном восстановлении и ускорит приближение к европейским стандартам.

"Что касается НАТО... чем стабильнее Украина в экономическом плане, тем больше шансов, что она будет раньше подготовлена к вступлению в НАТО", – добавил чешский президент.

Как известно, президент Владимир Зеленский настаивает, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить ее членство в НАТО.

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Украину не устроит ни одно другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.

Еврокомиссия в июне обнародует предварительную оценку относительно прогресса Украины в реформах, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на положительную промежуточную оценку Европейской комиссии в июне

Темы: ЧехияНАТОЕС
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