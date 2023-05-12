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Залужний розповів, як військове керівництво готувалось до вторгнення Росії

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 травня 2023, 22:32
Залужний розповів, як військове керівництво готувалось до вторгнення Росії
скриншот

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що українське військове керівництво готувалося до вторгнення Росії, пропрацьовуючи різні варіанти протидії.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Пряма мова: "В голові аналізував всі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив, Генеральний штаб, в тому числі командувачів, шукати варіант того, яким чином діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий.

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Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали всі можливості з нашої фантазії, що можна було зробити".

Деталі: За його словами, було пропрацьовано різні варанти, здійснили загалом величезний комплекс заходів,  які дозволили повністю змінити конфігурацію ППО і зберегти потенціал.

Пряма мова: "У нас бригади могли переміститися від Закарпаття в Київську область, Херсонську область і врешті-решт опинитися в Одеській області. Проведений великий комплекс навчань і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію сил протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається до цих пір".

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Залужний пообіцяв детальніше розповісти про це пізніше, коли буде можна.

Він додав, що всі проведені комплекси допомогли розробити варіант, який спрацював під час вторгнення окупантів.

Пряма мова: "Оцей весь комплекс, який ми проводили, наштовхнув нас на думку, що є тільки один варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Він полягав в тому, щоб в короткий термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало".

Теми: ЗалужнийвійнаРосія
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