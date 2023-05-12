Залужний розповів, як військове керівництво готувалось до вторгнення Росії

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що українське військове керівництво готувалося до вторгнення Росії, пропрацьовуючи різні варіанти протидії.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Пряма мова: "В голові аналізував всі можливі дії, мені інколи ставало дуже-дуже важко, але це спонукало мене та мій колектив, Генеральний штаб, в тому числі командувачів, шукати варіант того, яким чином діяти в таких умовах, коли це буде так, що переважає противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний та досить стрімкий.

Реклама:

Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали всі можливості з нашої фантазії, що можна було зробити".

Деталі: За його словами, було пропрацьовано різні варанти, здійснили загалом величезний комплекс заходів, які дозволили повністю змінити конфігурацію ППО і зберегти потенціал.

Пряма мова: "У нас бригади могли переміститися від Закарпаття в Київську область, Херсонську область і врешті-решт опинитися в Одеській області. Проведений великий комплекс навчань і не один, який дозволив повністю змінити конфігурацію сил протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який зберігається до цих пір".

ВІДЕО ДНЯ

Залужний пообіцяв детальніше розповісти про це пізніше, коли буде можна.

Він додав, що всі проведені комплекси допомогли розробити варіант, який спрацював під час вторгнення окупантів.

Пряма мова: "Оцей весь комплекс, який ми проводили, наштовхнув нас на думку, що є тільки один варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Він полягав в тому, щоб в короткий термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало".