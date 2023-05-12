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Залужный рассказал, как военное руководство готовилось к вторжению России

Алена МазуренкоПятница, 12 мая 2023, 22:32
Залужный рассказал, как военное руководство готовилось к вторжению России
скриншот

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный рассказал, что украинское военное руководство готовилось к вторжению России, прорабатывая различные варианты противодействия.

Источник: Залужный в интервью Дмитрию Комарову "Год. За кадром"

Прямая речь: "В голове анализировал все возможные действия, мне иногда становилось очень-очень трудно, но это побудило меня и мой коллектив, Генеральный штаб, в том числе командующих, искать вариант того, каким образом именно действовать в таких условиях, когда это будет так, что преобладает противник, когда это будет наступление почти со всех направлений, и оно будет достаточно мощное и достаточно стремительное.

Где-то на конец февраля, пожалуй, мы уже исчерпали все возможности по нашей фантазии, что можно было сделать".

Детали: По его словам, были проработаны различные варианты, осуществили в целом огромный комплекс мероприятий, которые позволили полностью изменить конфигурацию ПВО и сохранить потенциал.

Прямая речь: "У нас бригады могли переместиться от Закарпатья в Киевскую область, Херсонскую область и в конце концов оказаться в Одесской области. Проведен большой комплекс учений и не один, который позволил полностью изменить конфигурацию сил противовоздушной обороны, в результате чего сохранить этот потенциал, который сохраняется до сих пор".

Залужный пообещал подробнее рассказать об этом позже, когда будет можно.

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Он добавил, что все проведенные комплексы помогли разработать вариант, который сработал во время вторжения оккупантов.

Прямая речь: "Этот весь комплекс, который мы проводили, натолкнул нас на мысль, что есть только один вариант, который может в данной ситуации сработать. Он заключался в том, чтобы в короткий срок нанести противнику максимальные потери, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало".

Темы: ЗалужныйвойнаРосcия
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