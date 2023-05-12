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Боррель – Путіну: Ніякої втоми від України не буде, вона не стане "другою Білоруссю"

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 23:07

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підкреслив, що члени Євросоюзу продовжать підтримку України у війні з Росією всупереч спекуляціям про можливу "втому".

Про це Боррель заявив за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ держав ЄС у Стокгольмі у п’ятницю, передає кореспондент "Європейської правди".

Топ-дипломат Євросоюзу підкреслив, що за 15 місяців війни Росія не відмовилась від наміру "підпорядкувати" Україну й продовжувати її знищувати. Тому важливо забезпечити довгострокові інструменти підтримки Києва на додачу до короткострокових, що існують нині.

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"І я хочу надіслати чіткий сигнал Путіну: немає і не буде ніякої втоми. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки їй потрібно, і стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Боррель.

Він підкреслив, що в нинішній ситуації Україна не може відмовитись від боротьби, бо це поставило під загрозу її існування як нації, натомість Росія не хоче цього зробити.

"Багато людей кажуть, що хочуть миру. Ми хочемо. І ті, хто хоче миру більше, ніж будь-хто інший, – це українці. Українці хочуть миру. Ми хочемо миру. Але ми не хочемо капітуляції. Ми не хочемо, щоб Україна стала другою Білоруссю", – підкреслив топ-дипломат ЄС.

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Раніше Боррель заявив, що Пекін, хоч і залишається важливим партнером Брюсселя, вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.

Теми: ПутінЄСвійна
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