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Боррель – Путину: Никакой усталости от Украины не будет, она не станет "второй Беларусью"

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 23:07

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что члены Евросоюза продолжат поддержку Украины в войне с Россией вопреки спекуляциям о возможной "усталости".

Об этом Боррель заявил по итогам неформальной встречи министров иностранных дел государств ЕС в Стокгольме в пятницу, передает корреспондент "Европейской правды".

Топ-дипломат Евросоюза подчеркнул, что за 15 месяцев войны Россия не отказалась от намерения "подчинить" Украину и продолжать ее уничтожать. Поэтому важно обеспечить долгосрочные инструменты поддержки Киева в дополнение к краткосрочным, существующим сейчас.

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"И я хочу послать четкий сигнал Путину: нет и не будет никакой усталости. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько ей нужно, и столько, сколько будет нужно", – подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина не может отказаться от борьбы, потому что это поставило под угрозу ее существование как нации, зато Россия не хочет этого сделать.

"Многие люди говорят, что хотят мира. Мы хотим. И те, кто хочет мира больше, чем кто-либо другой, – это украинцы. Украинцы хотят мира. Мы хотим мира. Но мы не хотим капитуляции. Мы не хотим, чтобы Украина стала второй Беларусью", – подчеркнул топ-дипломат ЕС.

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Ранее Боррель заявил, что Пекин, хоть и остается важным партнером Брюсселя, уже потерял возможность быть посредником в развязанной Россией войне.

Темы: ПутинЕСвойна
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