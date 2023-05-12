Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Такі втрати зупинили би будь-яку країну, але в Росії життя людини нічого не вартує – Залужний

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 травня 2023, 23:35
Такі втрати зупинили би будь-яку країну, але в Росії життя людини нічого не вартує – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що втрати російських окупантів зупинили б будь-яку країну, але, мабуть, в Росії людське життя нічого не вартує. 

Джерело: Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Пряма мова: "Вони діють як орда. Навіть виходячи з того, що ми бачимо по кількості їхніх втрат, просто подивитися, що там залишається на полі бою. 

Реклама:

Такі втрати зупинили би будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну запинили б. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша. І вона не зупиняє. 

Висновок тільки один, що найдешевше, що є цій країні, – це людське життя. Це найдешевше, що там може бути. У нас же навпаки – це найдорожче".   

Деталі: Залужний вважає, що на Україну чекає складний і довгий шлях до перемоги.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що те, що тримає Україну зараз – це народ. Українських людей він називає "феноменом" і вважає, що лише на них тримається держава. 

Головнокомандувач визнав, що Україна втратила багатьох професійних військових: "Ми втратили дуже багато людей в цей момент, кадрових командирів. Бо війну починають кадрові військові, а завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Це те що зараз відбувається".

Залужний зауважив, що основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій, більш ефективної техніки: "Але поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя звільнивши Херсон, звільняючи Чернігівщину, Сумщину і Київ та Київщину".

Теми: Залужнийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Залужний
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: