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Такі втрати зупинили би будь-яку країну, але в Росії життя людини нічого не вартує – Залужний

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 травня 2023, 23:35
Такі втрати зупинили би будь-яку країну, але в Росії життя людини нічого не вартує – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що втрати російських окупантів зупинили б будь-яку країну, але, мабуть, в Росії людське життя нічого не вартує. 

Джерело: Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Пряма мова: "Вони діють як орда. Навіть виходячи з того, що ми бачимо по кількості їхніх втрат, просто подивитися, що там залишається на полі бою. 

Такі втрати зупинили би будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну запинили б. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша. І вона не зупиняє. 

Висновок тільки один, що найдешевше, що є цій країні, – це людське життя. Це найдешевше, що там може бути. У нас же навпаки – це найдорожче".   

Деталі: Залужний вважає, що на Україну чекає складний і довгий шлях до перемоги.

Він додав, що те, що тримає Україну зараз – це народ. Українських людей він називає "феноменом" і вважає, що лише на них тримається держава. 

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Головнокомандувач визнав, що Україна втратила багатьох професійних військових: "Ми втратили дуже багато людей в цей момент, кадрових командирів. Бо війну починають кадрові військові, а завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Це те що зараз відбувається".

Залужний зауважив, що основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій, більш ефективної техніки: "Але поки що все тримається на плечах простих людей. Всі перемоги, які були, вони були здобуті життями наших українців, які поклали своє життя звільнивши Херсон, звільняючи Чернігівщину, Сумщину і Київ та Київщину".

Теми: Залужнийвійна
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