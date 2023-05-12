Такие потери остановили бы любую страну, но в России жизнь человека ничего не стоит – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что потери российских оккупантов остановили бы любую страну, но, видимо, в России человеческая жизнь ничего не стоит.

Источник: Залужный в интервью Дмитрию Комарову "Год. За кадром"

Прямая речь: "Они действуют как орда. Даже исходя из того, что мы видим по количеству их потерь, просто посмотреть, что там остается на поле боя.

Такие потери остановили бы любую страну от дальнейших действий. Вот любую страну остановили бы. 15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь Российской Федерации гораздо больше. И она не останавливает.

Вывод только один, что самое дешевое, что есть этой стране, - это человеческая жизнь. Это самое дешевое, что там может быть. У нас же наоборот - это самое дорогое".

Детали: Залужный считает, что Украину ждет сложный и долгий путь к победе.

Он добавил, что то, что держит Украину сейчас, - это народ. Украинских людей он называет "феноменом" и считает, что только на них держится государство.

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Главнокомандующий признал, что Украина потеряла многих профессиональных военных: "Мы потеряли очень много людей в этот момент, кадровых командиров. Потому что войну начинают кадровые военные, а завершают учителя, инженеры, бухгалтеры. Это то, что сейчас происходит".

Залужный отметил, что основой победы станет не только героизм украинцев, но и использование передовых технологий, более эффективной техники: "Но пока все держится на плечах простых людей. Все победы, которые были, они были добыты жизнями наших украинцев, которые положили свою жизнь освободив Херсон, освобождая Черниговщину, Сумщину и Киев и Киевскую область".