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Такие потери остановили бы любую страну, но в России жизнь человека ничего не стоит – Залужный

Алена МазуренкоПятница, 12 мая 2023, 23:35
Такие потери остановили бы любую страну, но в России жизнь человека ничего не стоит – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что потери российских оккупантов остановили бы любую страну, но, видимо, в России человеческая жизнь ничего не стоит.

Источник: Залужный в интервью Дмитрию Комарову "Год. За кадром"

Прямая речь: "Они действуют как орда. Даже исходя из того, что мы видим по количеству их потерь, просто посмотреть, что там остается на поле боя.

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Такие потери остановили бы любую страну от дальнейших действий. Вот любую страну остановили бы. 15 тысяч потерь в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Сейчас цифра потерь Российской Федерации гораздо больше. И она не останавливает.

Вывод только один, что самое дешевое, что есть этой стране, - это человеческая жизнь. Это самое дешевое, что там может быть. У нас же наоборот - это самое дорогое".

Детали: Залужный считает, что Украину ждет сложный и долгий путь к победе.

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Он добавил, что то, что держит Украину сейчас, - это народ. Украинских людей он называет "феноменом" и считает, что только на них держится государство.

Главнокомандующий признал, что Украина потеряла многих профессиональных военных: "Мы потеряли очень много людей в этот момент, кадровых командиров. Потому что войну начинают кадровые военные, а завершают учителя, инженеры, бухгалтеры. Это то, что сейчас происходит".

Залужный отметил, что основой победы станет не только героизм украинцев, но и использование передовых технологий, более эффективной техники: "Но пока все держится на плечах простых людей. Все победы, которые были, они были добыты жизнями наших украинцев, которые положили свою жизнь освободив Херсон, освобождая Черниговщину, Сумщину и Киев и Киевскую область".

Темы: Залужныйвойна
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