Посли ЄС не затвердили 11-ий пакет санкцій проти Росії в п’ятницю

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на зустрічі в п’ятницю не змогли погодити одинадцятий пакет санкцій проти Росії, ще одне засідання заплановане наступного тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомив посол Польщі при ЄС Анджей Садось, багато пов'язаних із санкціями проти РФ питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу. Водночас він висловив сподівання, що на наступному засіданні санкційний пакет можуть погодити.

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Садось зазначив, що в новому пакеті врахована пропозиція Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах, а також запровадження обмежень проти транспортних компаній РФ.

Він нагадав, що Варшава також закликає заборонити імпорт агропродовольчої продукції з Росії до ЄС: "У нинішній ситуації ми не бачимо виправдань для продовження дозволу на імпорт російської агропродовольчої продукції".

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок у Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.

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За даними ЗМІ, Європейський Союз також пропонує офіційно припинити постачання російської нафти до Німеччини та Польщі.