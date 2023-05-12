Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посли ЄС не затвердили 11-ий пакет санкцій проти Росії в п’ятницю

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 23:40

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на зустрічі в п’ятницю не змогли погодити одинадцятий пакет санкцій проти Росії, ще одне засідання заплановане наступного тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомив посол Польщі при ЄС Анджей Садось, багато пов'язаних із санкціями проти РФ питань є дуже технічними та складними, тому потребують ретельного експертного аналізу. Водночас він висловив сподівання, що на наступному засіданні санкційний пакет можуть погодити.

Садось зазначив, що в новому пакеті врахована пропозиція Польщі щодо поширення санкцій на пропагандистів і суддів, які виносять вироки на політичних процесах, а також запровадження обмежень проти транспортних компаній РФ.

Він нагадав, що Варшава також закликає заборонити імпорт агропродовольчої продукції з Росії до ЄС: "У нинішній ситуації ми не бачимо виправдань для продовження дозволу на імпорт російської агропродовольчої продукції".

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок у Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.

За даними ЗМІ, Європейський Союз також пропонує офіційно припинити постачання російської нафти до Німеччини та Польщі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: санкціїЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів

ANSA: Угорщина заблокувала 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України

Білий дім хоче збільшити фінансування допомоги Україні, наявні кошти вже закінчуються – ЗМІ

Продукція Boeing та Airbus попри санкції потрапляла до російських авіакомпаній – NYT

Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті Лукашенка

Попри "дикий опір" українські бійці просунулися на флангах Бахмута і взяли ще полонених

Усі новини...
санкції
Президент оголосив про нові пакети санкцій: до списків потрапили сотні компаній та фізосіб
Зеленський ввів у дію нові санкції, російську частку “Запоріжсталі” конфіскують
Канада готує санкції проти корупціонерів та порушників прав людини у Молдові
Останні новини
01:13
Окупанти посилено перевіряють автомобілі з українськими номерами – ЦНС
00:41
ФБР не мало підстав розслідувати зв’язок кампанії Трампа з Росією – звіт спецпрокурора
00:32
Прем’єр Польщі в розмові із Зеленським порушив питання ексгумацій, отримав "позитивну" відповідь
00:17
Обстріли Сумщини: за добу – майже 140 "прильотів"
23:57
Голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь Жеваго – ЗМІ 
23:36
Качинський: ЄС точно йде в неправильному напрямку
23:32
У Брянській області РФ шукають пілота бомбардувальника, який розбився в суботу
23:15
У РФ заявили, що піднімали винищувач через патрульні літаки НАТО над Балтією
22:58
НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів
22:51
Іран продовжує допомагати Росії дронами, її запаси вже вичерпуються – Білий дім
Усі новини...
Реклама: