Послы ЕС не утвердили 11-ый пакет санкций против России в пятницу

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза на встрече в пятницу не смогли согласовать одиннадцатый пакет санкций против России, еще одно заседание запланировано на следующей неделе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось, многие связанные с санкциями против РФ вопросы являются очень техническими и сложными, поэтому требуют тщательного экспертного анализа. В то же время он выразил надежду, что на следующем заседании санкционный пакет могут согласовать.

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Садось отметил, что в новом пакете учтено предложение Польши о распространении санкций на пропагандистов и судей, которые выносят приговоры на политических процессах, а также введение ограничений против транспортных компаний РФ.

Он напомнил, что Варшава также призывает запретить импорт агропродовольственной продукции из России в ЕС: "В нынешней ситуации мы не видим оправданий для продления разрешения на импорт российской агропродовольственной продукции".

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

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По данным СМИ, Европейский Союз также предлагает официально прекратить поставки российской нефти в Германию и Польшу.