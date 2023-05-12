Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Послы ЕС не утвердили 11-ый пакет санкций против России в пятницу

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 23:40

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза на встрече в пятницу не смогли согласовать одиннадцатый пакет санкций против России, еще одно заседание запланировано на следующей неделе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось, многие связанные с санкциями против РФ вопросы являются очень техническими и сложными, поэтому требуют тщательного экспертного анализа. В то же время он выразил надежду, что на следующем заседании санкционный пакет могут согласовать.

Садось отметил, что в новом пакете учтено предложение Польши о распространении санкций на пропагандистов и судей, которые выносят приговоры на политических процессах, а также введение ограничений против транспортных компаний РФ.

Он напомнил, что Варшава также призывает запретить импорт агропродовольственной продукции из России в ЕС: "В нынешней ситуации мы не видим оправданий для продления разрешения на импорт российской агропродовольственной продукции".

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

По данным СМИ, Европейский Союз также предлагает официально прекратить поставки российской нефти в Германию и Польшу.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: санкцииЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
санкции
Президент объявил о новых пакетах санкций: в списки попали сотни компаний и физлиц
Зеленский ввел в действие новые санкции, российскую долю "Запорожстали" конфискуют
Канада готовит санкции против коррупционеров и нарушителей прав человека в Молдове
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: