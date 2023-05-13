В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух

У п’ятницю ввечері у Мелітополі пролунав гучний вибух.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров, пропагандистське росЗМІ РИА Новости

Деталі: За словами Федорова, вибух був "настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку".

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Мер додав, що деталі уточнюються.

Так звані російські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу підтвердили вибух "на півночі Мелітополя", а також відключення електроенергії. Згодом вони додали, що постачання електроенергії у Мелітополі відновлене.