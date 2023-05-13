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В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв

"Украинская правда"Суббота, 13 мая 2023, 00:17
В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв
взрыв в Мелитополе, иллюстративное фото из Telegram Ивана Федорова

В пятницу вечером в Мелитополе прогремел громкий взрыв.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров, пропагандистское росСМИ РИА Новости

Детали: По словам Федорова, взрыв был "настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи".

Мэр добавил, что детали уточняются.

Так называемые российские СМИ со ссылкой на оккупационные власти подтвердили взрыв "на севере Мелитополя", а также отключение электроэнергии. Впоследствии они добавили, что поставки электроэнергии в Мелитополе восстановлены.

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Темы: Мелитопольвзрывоккупация
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