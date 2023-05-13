Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв

"Украинская правда"Суббота, 13 мая 2023, 00:17
В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв
взрыв в Мелитополе, иллюстративное фото из Telegram Ивана Федорова

В пятницу вечером в Мелитополе прогремел громкий взрыв.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров, пропагандистское росСМИ РИА Новости

Детали: По словам Федорова, взрыв был "настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи".

Реклама:

Мэр добавил, что детали уточняются.

Так называемые российские СМИ со ссылкой на оккупационные власти подтвердили взрыв "на севере Мелитополя", а также отключение электроэнергии. Впоследствии они добавили, что поставки электроэнергии в Мелитополе восстановлены.

Темы: Мелитопольвзрывоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Мелитополь
Силы обороны имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте − Генштаб
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: