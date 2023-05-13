У Миколаєві ворог поцілив у цивільні об'єкти, виникли пожежі, є постраждалі
У Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі, ворог поцілив у цивільні об'єкти.
Джерело: голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
Пряма мова Сєнкевича: "Друзі, з’ясовуємо інформацію. Всі служби відпрацьовують".
Пряма мова Кіма: "Гасимо пожежу".
"Як завжди тварюки стріляють у цивільні об'єкти.
Все логічно. Атакували "Ковбасу", потім "Нашу рябу", потім "Хліб".
"Пожежа також на 1 поверсі п'ятиповерхівки житлової..."
Оновлено. Пряма мова Сєнкевича: "Пожежа на підприємстві - рятувальники працюють.
Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.
Щодо постраждалих - з’ясовуємо. Медики працюють на місці.
Також є пошкодження у навчальному закладі".
"Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці".