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У Миколаєві ворог поцілив у цивільні об'єкти, виникли пожежі, є постраждалі

Ольга Глущенко Субота, 13 травня 2023, 02:06
У Миколаєві ворог поцілив у цивільні об'єкти, виникли пожежі, є постраждалі
ілюстративне фото ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі, ворог поцілив у цивільні об'єкти.

Джерело: голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова Сєнкевича: "Друзі, з’ясовуємо інформацію. Всі служби відпрацьовують".

Пряма мова Кіма: "Гасимо пожежу".

"Як завжди тварюки стріляють у цивільні об'єкти.

Все логічно. Атакували "Ковбасу", потім "Нашу рябу", потім "Хліб".

"Пожежа також на 1 поверсі п'ятиповерхівки житлової..."

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено. Пряма мова Сєнкевича: "Пожежа на підприємстві - рятувальники працюють.

Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.

Щодо постраждалих - з’ясовуємо. Медики працюють на місці.

Також є пошкодження у навчальному закладі".

"Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці".

Теми: Миколаївобстріл
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