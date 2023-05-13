В Николаеве враг попал в гражданские объекты, возникли пожары, есть пострадавшие
В Николаеве в результате вражеских обстрелов возникли пожары, враг попал в гражданские объекты.
Источник: глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич
Прямая речь Сенкевича: "Друзья, выясняем информацию. Все службы отрабатывают".
Прямая речь Кима: "Тушим пожар".
"Как всегда твари стреляют в гражданские объекты.
Все логично. Атаковали "Колбасу", потом "Нашу рябу", потом "Хлеб".
"Пожар также на 1 этаже пятиэтажки жилой..."
Обновлено. Прямая речь Сенкевича: "Пожар на предприятии - спасатели работают.
Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.
Относительно пострадавших - выясняем. Медики работают на месте.
Также есть повреждения в учебном заведении".
"Сейчас известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двум оказали медицинскую помощь на месте".