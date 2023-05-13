В Николаеве враг попал в гражданские объекты, возникли пожары, есть пострадавшие

В Николаеве в результате вражеских обстрелов возникли пожары, враг попал в гражданские объекты.

Источник: глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Сенкевича: "Друзья, выясняем информацию. Все службы отрабатывают".

Прямая речь Кима: "Тушим пожар".

"Как всегда твари стреляют в гражданские объекты.

Все логично. Атаковали "Колбасу", потом "Нашу рябу", потом "Хлеб".

"Пожар также на 1 этаже пятиэтажки жилой..."

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Обновлено. Прямая речь Сенкевича: "Пожар на предприятии - спасатели работают.

Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.

Относительно пострадавших - выясняем. Медики работают на месте.

Также есть повреждения в учебном заведении".

"Сейчас известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двум оказали медицинскую помощь на месте".