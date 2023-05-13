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Залужний про перемогу України: Замало тільки звільнення окупованих територій

Ольга Глущенко Субота, 13 травня 2023, 03:14
Залужний про перемогу України: Замало тільки звільнення окупованих територій
Залужний, скриншот

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний розповів, що для перемоги України замало тільки звільнення всієї окупованої території України.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Пряма мова: "Наша перемога є однозначним звільненням всієї окупованої території України. Уся територія має бути звільнена. Але цього ще мало.

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Україна, як держава має зробити усе, щоб усе, що відбулося і розпочалося 24 лютого 2022 року, ніколи в житті не повторилося.

Це має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи, ну принаймні стільки, скільки хотітимуть українці жити в мирі і спокої, ніколи не дасть можливості росіянам повторити все.

Перемога це для нас – звільнена територія і потужні надсучасні і, мабуть, дуже великі Збройні сили, боєздатні, які не дадуть Російській Федерації повторити те, що відбулося і те, що відбувається зараз.

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Оце і є перемога. І світова історія знає держави, які живуть і завжди показують своєю поведінкою те, що "краще не чіпати".

Держава Україна має стати саме такою".

Теми: Залужнийвійна
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