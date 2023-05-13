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Залужный о победе Украины: Мало только освобождения оккупированных территорий

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 03:14
Залужный о победе Украины: Мало только освобождения оккупированных территорий
Залужный, скриншот

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный рассказал, что для победы Украины мало только освобождения всей оккупированной территории Украины.

Источник: Залужный в интервью Дмитрию Комарову "Год. За кадром"

Прямая речь: "Наша победа является однозначным освобождением всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена. Но этого еще мало.

Украина, как государство должно сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля 2022 года, никогда в жизни не повторилось.

Это должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда, ну по крайней мере столько, сколько будут хотеть украинцы жить в мире и спокойствии, никогда не даст возможности россиянам повторить все.

Победа это для нас - освобожденная территория и мощные сверхсовременные и, пожалуй, очень большие Вооруженные силы, боеспособные, которые не дадут Российской Федерации повторить то, что произошло и то, что происходит сейчас.

Это и есть победа. И мировая история знает государства, которые живут и всегда показывают своим поведением то, что "лучше не трогать".

ВИДЕО ДНЯ

Государство Украина должно стать именно таким".

Темы: Залужныйвойна
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