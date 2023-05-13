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IWF дозволила важкоатлетам з Росії та Білорусі змагатися у нейтральному статусі

"Українська правда"Субота, 13 травня 2023, 04:34
IWF дозволила важкоатлетам з Росії та Білорусі змагатися у нейтральному статусі
ілюстративне фото з Facebook Гутцайта

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) прийняла рішення дозволити змагатися атлетам з Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

Джерело: офіційний сайт IWF

Дослівно: "Після сьогоднішнього онлайн-засідання Виконавчої ради (EB) IWF вирішила схвалити і застосувати "Рекомендації МОК для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях".

Ці умови стосуються критеріїв допуску, яким повинні відповідати спортсмени з російським або білоруським паспортом для участі в змаганнях IWF, а також дотримання ними статусу суворого нейтралітету під час участі в цих змаганнях".

Деталі: У повідомленні зазначається, що в рамках цього процесу незалежними агентствами будуть проведені індивідуальні перевірки всіх спортсменів і відповідного допоміжного персоналу з російськими або білоруськими паспортами, які мають намір взяти участь у змаганнях IWF.

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Теми: спортвійна
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