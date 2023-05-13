IWF разрешила тяжелоатлетам из России и Беларуси соревноваться в нейтральном статусе

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение разрешить соревноваться атлетам из России и Беларуси в нейтральном статусе.

Источник: официальный сайт IWF

Дословно: "После сегодняшнего онлайн-заседания Исполнительного совета (EB) IWF решила одобрить и применить "Рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях".

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Эти условия касаются критериев допуска, которым должны соответствовать спортсмены с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения ими статуса строгого нейтралитета во время участия в этих соревнованиях".

Детали: В сообщении отмечается, что в рамках этого процесса независимыми агентствами будут проведены индивидуальные проверки всех спортсменов и соответствующего вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами, которые намерены принять участие в соревнованиях IWF.