Сили оборони локальними контратаками досягли успіхів біля Бахмута – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про успіхи Сил оборони біля Бахмута завдяки проведенню локальних контратак.

Джерело: ISW

Деталі: За даними інституту, станом на 12 травня українські сили досягли успіхів на північний захід від Бахмута в локальних контратаках.

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У звіті зазначається, що кілька російських джерел попередили, що українські війська можуть спробувати оточити ПВК "Вагнера" в межах Бахмута.

У той же час засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин підкреслив, що українські війська наближаються до Берхівки, і заявив, що зараз Україна займає позиції в межах 500 м від північно-західної околиці Бахмута.

Так звані військові блогери РФ також повідомили, що українські війська контратакують у напрямку Хромового (3 км на захід від Бахмута), Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

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Один з них стверджував, що ситуація на південний захід від Бахмута в районі Майорська стабілізувалася після українських атак на позиції 1-го армійського корпусу так званої "Донецької народної республіки".

А Міністерство оборони (МО) Росії відкинуло заяви інших джерел у РФ про просування українських військ і заявило, що підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади (самопроголошеної "ЛНР" – ред.) і 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот – ред.) відбили всі атаки в районі Берхівки, "враховуючи сприятливі умови Берхівського водосховища".

Так звані військові російські блогери та інші відомі особи у провійськовому інформаційному просторі продовжують реагувати на нещодавні українські контратаки з різним ступенем обережності та занепокоєння.

Багато цих мілблогерів стверджували, що українські дії навколо Бахмута знаменують собою офіційний початок очікуваного весняного контрнаступу, і висловлювали припущення про те, де будуть зосереджені основні зусилля Сил оборони.

Кілька відомих російських осіб, однак, закликали до обережності і стриманості у реагуванні на контрнаступ, припускаючи, що деякі блогери виступають за застосування певних уроків, які вони винесли з колапсу інформаційного простору під час успішних харківського і херсонського контрнаступів України.

Українські та американські офіційні особи заявили, що українські сили ще не розпочали запланований контрнаступ.

Основні висновки ISW за 12 травня: