Силы обороны локальными контратаками достигли успехов возле Бахмута – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают об успехах Сил обороны возле Бахмута благодаря проведению локальных контратак.

Источник: ISW

Детали: По данным института, по состоянию на 12 мая украинские силы достигли успехов к северо-западу от Бахмута в локальных контратаках.

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В отчете отмечается, что несколько российских источников предупредили, что украинские войска могут попытаться окружить ЧВК "Вагнера" в пределах Бахмута.

В то же время основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин подчеркнул, что украинские войска приближаются к Берховке, и заявил, что сейчас Украина занимает позиции в пределах 500 м от северо-западной окраины Бахмута.

Так называемые военные блогеры РФ также сообщили, что украинские войска контратакуют в направлении Хромового (3 км к западу от Бахмута), Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Клищеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

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Один из них утверждал, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска стабилизировалась после украинских атак на позиции 1-го армейского корпуса так называемой "Донецкой народной республики".

А Министерство обороны (МО) России отвергло заявления других источников в РФ о продвижении украинских войск и заявило, что подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады (самопровозглашенной "ЛНР" - ред.) и 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот - ред.) отбили все атаки в районе Берховки, "учитывая благоприятные условия Берховского водохранилища".

Так называемые военные российские блогеры и другие известные лица в провоенном информационном пространстве продолжают реагировать на недавние украинские контратаки с разной степенью осторожности и беспокойства.

Многие из этих милблогеров утверждали, что украинские действия вокруг Бахмута знаменуют собой официальное начало ожидаемого весеннего контрнаступления, и высказывали предположения о том, где будут сосредоточены основные усилия Сил обороны.

Несколько известных российских лиц, однако, призвали к осторожности и сдержанности в реагировании на контрнаступление, предполагая, что некоторые блогеры выступают за применение определенных уроков, которые они вынесли из коллапса информационного пространства во время успешных харьковского и херсонского контрнаступлений Украины.

Украинские и американские официальные лица заявили, что украинские силы еще не начали запланированное контрнаступление.

Основные выводы ISW за 12 мая: