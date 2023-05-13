Силы обороны локальными контратаками достигли успехов возле Бахмута – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают об успехах Сил обороны возле Бахмута благодаря проведению локальных контратак.
Источник: ISW
Детали: По данным института, по состоянию на 12 мая украинские силы достигли успехов к северо-западу от Бахмута в локальных контратаках.
В отчете отмечается, что несколько российских источников предупредили, что украинские войска могут попытаться окружить ЧВК "Вагнера" в пределах Бахмута.
В то же время основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин подчеркнул, что украинские войска приближаются к Берховке, и заявил, что сейчас Украина занимает позиции в пределах 500 м от северо-западной окраины Бахмута.
Так называемые военные блогеры РФ также сообщили, что украинские войска контратакуют в направлении Хромового (3 км к западу от Бахмута), Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Клищеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).
Один из них утверждал, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска стабилизировалась после украинских атак на позиции 1-го армейского корпуса так называемой "Донецкой народной республики".
А Министерство обороны (МО) России отвергло заявления других источников в РФ о продвижении украинских войск и заявило, что подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады (самопровозглашенной "ЛНР" - ред.) и 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот - ред.) отбили все атаки в районе Берховки, "учитывая благоприятные условия Берховского водохранилища".
Так называемые военные российские блогеры и другие известные лица в провоенном информационном пространстве продолжают реагировать на недавние украинские контратаки с разной степенью осторожности и беспокойства.
Многие из этих милблогеров утверждали, что украинские действия вокруг Бахмута знаменуют собой официальное начало ожидаемого весеннего контрнаступления, и высказывали предположения о том, где будут сосредоточены основные усилия Сил обороны.
Несколько известных российских лиц, однако, призвали к осторожности и сдержанности в реагировании на контрнаступление, предполагая, что некоторые блогеры выступают за применение определенных уроков, которые они вынесли из коллапса информационного пространства во время успешных харьковского и херсонского контрнаступлений Украины.
Украинские и американские официальные лица заявили, что украинские силы еще не начали запланированное контрнаступление.
Основные выводы ISW за 12 мая:
- По состоянию на 12 мая украинские силы достигли успехов к северо-западу от Бахмута в локальных контратаках.
- Российские так называемые военные блогеры и другие известные лица в провоенном информационном пространстве продолжают реагировать на недавние украинские контратаки с разной степенью осторожности и беспокойства.
- Украинские и американские официальные лица заявили, что украинские силы еще не начали запланированное контрнаступление.
- Во время Петербургского международного юридического форума 11 мая российские чиновники предложили ряд внутренних репрессий и цензурных мер.
- Вновь созданный "Клуб разгневанных патриотов" бывшего российского боевика Игоря Гиркина провел пресс-конференцию 12 мая, чтобы обсудить свое недовольство нынешним ведением Россией войны в Украине.
- Посол США в ЮАР Рубен Бригетти обвинил ЮАР в загрузке российского корабля боеприпасами и оружием в декабре 2022 года, что противоречит провозглашенной нейтральной позиции по войне в Украине.
- МО России пыталось отвлечь внимание и успокоить панику в информационном пространстве относительно потенциального украинского контрнаступления на харьковско-луганском направлении фронта.
- Войска РФ продолжают ограниченные наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях.
- Российские источники продолжают распространять информацию о подготовке украинского контрнаступления на юге Украины.
- Оккупационные войска продолжают вербовать осужденных и создавать добровольческие батальоны в рамках скрытой мобилизации.
- Российские высокопоставленные чиновники утверждают, что они принимают активные меры для возвращения перемещенных и незаконно депортированных украинских гражданских лиц, включая украинских детей, на оккупированную территорию Украины.