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Силы обороны локальными контратаками достигли успехов возле Бахмута – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 05:42
Силы обороны локальными контратаками достигли успехов возле Бахмута – ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают об успехах Сил обороны возле Бахмута благодаря проведению локальных контратак.

Источник: ISW

Детали: По данным института, по состоянию на 12 мая украинские силы достигли успехов к северо-западу от Бахмута в локальных контратаках.

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В отчете отмечается, что несколько российских источников предупредили, что украинские войска могут попытаться окружить ЧВК "Вагнера" в пределах Бахмута.

В то же время основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин подчеркнул, что украинские войска приближаются к Берховке, и заявил, что сейчас Украина занимает позиции в пределах 500 м от северо-западной окраины Бахмута.

Так называемые военные блогеры РФ также сообщили, что украинские войска контратакуют в направлении Хромового (3 км к западу от Бахмута), Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Клищеевки (6 км к юго-западу от Бахмута).

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Один из них утверждал, что ситуация к юго-западу от Бахмута в районе Майорска стабилизировалась после украинских атак на позиции 1-го армейского корпуса так называемой "Донецкой народной республики".

А Министерство обороны (МО) России отвергло заявления других источников в РФ о продвижении украинских войск и заявило, что подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады (самопровозглашенной "ЛНР" - ред.) и 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот - ред.) отбили все атаки в районе Берховки, "учитывая благоприятные условия Берховского водохранилища".

Так называемые военные российские блогеры и другие известные лица в провоенном информационном пространстве продолжают реагировать на недавние украинские контратаки с разной степенью осторожности и беспокойства.

Многие из этих милблогеров утверждали, что украинские действия вокруг Бахмута знаменуют собой официальное начало ожидаемого весеннего контрнаступления, и высказывали предположения о том, где будут сосредоточены основные усилия Сил обороны.

Несколько известных российских лиц, однако, призвали к осторожности и сдержанности в реагировании на контрнаступление, предполагая, что некоторые блогеры выступают за применение определенных уроков, которые они вынесли из коллапса информационного пространства во время успешных харьковского и херсонского контрнаступлений Украины.

Украинские и американские официальные лица заявили, что украинские силы еще не начали запланированное контрнаступление.

Основные выводы ISW за 12 мая:

  • По состоянию на 12 мая украинские силы достигли успехов к северо-западу от Бахмута в локальных контратаках.
  • Российские так называемые военные блогеры и другие известные лица в провоенном информационном пространстве продолжают реагировать на недавние украинские контратаки с разной степенью осторожности и беспокойства.
  • Украинские и американские официальные лица заявили, что украинские силы еще не начали запланированное контрнаступление.
  • Во время Петербургского международного юридического форума 11 мая российские чиновники предложили ряд внутренних репрессий и цензурных мер.
  • Вновь созданный "Клуб разгневанных патриотов" бывшего российского боевика Игоря Гиркина провел пресс-конференцию 12 мая, чтобы обсудить свое недовольство нынешним ведением Россией войны в Украине.
  • Посол США в ЮАР Рубен Бригетти обвинил ЮАР в загрузке российского корабля боеприпасами и оружием в декабре 2022 года, что противоречит провозглашенной нейтральной позиции по войне в Украине.
  • МО России пыталось отвлечь внимание и успокоить панику в информационном пространстве относительно потенциального украинского контрнаступления на харьковско-луганском направлении фронта.
  • Войска РФ продолжают ограниченные наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях.
  • Российские источники продолжают распространять информацию о подготовке украинского контрнаступления на юге Украины.
  • Оккупационные войска продолжают вербовать осужденных и создавать добровольческие батальоны в рамках скрытой мобилизации.
  • Российские высокопоставленные чиновники утверждают, что они принимают активные меры для возвращения перемещенных и незаконно депортированных украинских гражданских лиц, включая украинских детей, на оккупированную территорию Украины.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
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